Son Dakika Haberleri: Uyuşturucu ticaretine 2 gözaltı
Son Dakika Güncel Uyuşturucu ticaretine 2 gözaltı

Uyuşturucu ticaretine 2 gözaltı

6 saat önce

ADIYAMAN'da polisin uyuşturcu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Uyuşturucu ticaretine 2 gözaltı, System.String[]

ADIYAMAN'da polisin uyuşturcu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü'ne bağlı ekipler M.T ve M.S.D.'nin uyuşturucu satışı yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler M.T.'yi Kahta ilçesinde yapılan operasyon ile gözaltına aldı. M.S.D. ise İstanbul'da polis tarafından gözaltına alınarak Adıyaman'a gönderildi. M.T'nin evinde yapılan aramada 5 gram esrar, 1 hassas terazi, 1 uyuşturucu yapımında kullanılan cihaz, 9 uyuşturucu hap ve 7 tabanca mermisi ele geçirildi. 2 şüphelinin emniyetteki sorgusunun devam ettiği öğrenildi.


Adıyaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 02:11 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dolandırıcı doktorun muayenehanesinde FETÖ elebaşı Gülen'in kitabı bulundu
Terör örgütü PKK'ya Ekim'de ağır darbe: 133 terörist öldürüldü Son dakika: Diyarbakır'da kırmızı listede yer alan 2 terörist öldürüldü Mevlid Kandili'nin önemi ve yapılacak ibadetler

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.11.2019 21:08:48. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Uyuşturucu ticaretine 2 gözaltı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]