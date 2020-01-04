Uyuşturucu ticaretine 2 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Uyuşturucu ticaretine 2 gözaltı - Son Dakika

Uyuşturucu ticaretine 2 gözaltı

6 saat önce

Samsun'da Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu ticareti suçundan 2 kişi gözaltına alındı.

Uyuşturucu ticaretine 2 gözaltı, System.String[]

Samsun'da Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu ticareti suçundan 2 kişi gözaltına alındı.


Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Unkapanı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, irtibatlı olduğu şahıslara uyuşturucu madde satışı yaptığı istihbaratını aldıkları S.Ö. ile ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda, şüpheli S.Ö. ile teması tespit edilen İ.Ş.M. isimli şahıs 126 adet uyuşturucu etkisi doğuran sentetik ecza hap ile Unkapanı Mahallesi Müftü Caddesi'nde yakalandı. Olayın devamında S.Ö.'nün ikametinde yapılan aramada, 57,30 gram esrar maddesi ile 20 adet uyuşturucu etkisi doğuran sentetik ecza hap ele geçirildi. İ.Ş.M. ve S.Ö. "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alındı.


Polisteki sorguları tamamlanan 2 zanlı, Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Uyuşturucu Ticareti, Narkotik, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 02:27 Kaynak: İHA
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