Uyuşturucu ticaretine 2 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Uyuşturucu ticaretine 2 gözaltı - Son Dakika

Uyuşturucu ticaretine 2 gözaltı

6 saat önce

Samsun'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 2 kişi polisin takibi sonucu yakalandı.

Uyuşturucu ticaretine 2 gözaltı, System.String[]

Samsun'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 2 kişi polisin takibi sonucu yakalandı.


Olay, İlkadım ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisi edinilen İ.A.'yı takibe aldı. İ.A. ile irtibat kuran 1 şahıstan 223 kapsül sentetik ecza elde edildi. İ.A. ile müşterek hareket ettiği tespit edilen T.A. isimli şahıs ise 868 kapsül sentetik ecza hap ile yakalanarak gözaltına alındı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki sorgulanması tamamlanan İ.A. ve T.A., "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. - SAMSUN

Uyuşturucu Ticareti, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 02:07 Kaynak: İHA
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