Uyuşturucu ticaretine 2 tutuklama - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Uyuşturucu ticaretine 2 tutuklama - Son Dakika

Uyuşturucu ticaretine 2 tutuklama

7 saat önce

Milas Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği Ekiplerince, Uyuşturucu Madde Ticareti suçuna yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Milas, Muğla ve İstanbul'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Uyuşturucu ticaretine 2 tutuklama, System.String[]

Milas Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği Ekiplerince, Uyuşturucu Madde Ticareti suçuna yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Milas, Muğla ve İstanbul'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.


Milas, Muğla ve İstanbul üçgeninde uyuşturucu ticareti yapıldığının tespit edilmesinin ardından Milas KOM Grup Amirliği Ekiplerince çalışma başlatıldı. Delillerin toplanılmasının ardından M.A. isimli şahıs Muğla Merkez'de, B.Ö.U. isimli şahıs İstanbul'da gözaltına alındı. M. A. İsimli şahsın evinde yapılan aramada, çeşitli miktarlarda metamfetamin ve esrar uyuşturucu maddeleri, ruhsatsız tabanca, şarjör, fişek, pompalı tüfek ve eski tip tabanca ele geçirildi.


Emniyette ifadeleri alınan ve daha sonra mahkemeye sevk edilen şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MUĞLA

İstanbul, Milas, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 01:59 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

İki yüz kiloluk orkinos, Türk balıkçıları Yunan adasına sürükledi
Cinsel birliktelik için evine kadın çağıran adam gasp edildi (Havadan görüntülerle) TÜRKİYE'NİN İLK ATATÜRK ANITI BAKIMSIZLIK İÇİNDE Adnan Oktar suç örgütünün üyesi elbise dolabında yakalandı

Son Dakika Haberleri
20:09 Hollywood yıldızı Jennifer Aniston, 51. yaşını Interview Dergisi'ne verdiği pozlarla kutladı
19:35 Mine Tugay'ın balkon pozu takipçileri tarafından çok beğenildi
19:15 Şeyma Subaşı Instagram'daki dans paylaşımıyla takipçilerinin beğenisini kazandı
17:41 Defne Samyeli'nin eski eşi Eren Talu'dan şok edici sözler!
17:16 Ünlü Youtuber Atakan Özyurt, Tutunamayanlar'ın kadrosuna dahil oldu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2020 21:18:54. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Uyuşturucu ticaretine 2 tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]