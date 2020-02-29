Uyuşturucu ticaretine 2 tutuklama - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Uyuşturucu ticaretine 2 tutuklama - Son Dakika

Uyuşturucu ticaretine 2 tutuklama

6 saat önce

Kütahya'da uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 2 şüpheli, çıkarıldığı mahkeme tutuklandı.

Uyuşturucu ticaretine 2 tutuklama, System.String[]

Kütahya'da uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 2 şüpheli, çıkarıldığı mahkeme tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve Asayiş Şubesi ekipleri, 2 şahsın kent merkezine uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti ve şahısları yakalayarak gözaltına aldı.


B.B. ve O.E.'nin, 2 önce 15 kilo esrarla yakalandığı ve serbest bırakıldığını, şüphelilerin uyuşturucu ticareti yaptığının polis tarafından delillendirildiği belirtildi.


Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen B.B. ve O.E., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Kütahya E Tipi Kapalı Cezaevi'ne konuldu. - KÜTAHYA

Uyuşturucu Ticareti, Kütahya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 01:37 Kaynak: İHA
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