Uyuşturucu ticaretine 2 tutuklama - Son Dakika

Uyuşturucu ticaretine 2 tutuklama
18.10.2020 12:48
Şanlıurfa'da bir kamyona düzenlenen operasyonda ele geçirilen 31 kilo 500 gram uyuşturucu maddeyle ilgili gözaltına alınan 2 şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Şanlıurfa'da bir kamyona düzenlenen operasyonda ele geçirilen 31 kilo 500 gram uyuşturucu maddeyle ilgili gözaltına alınan 2 şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Perşembe günü takibe aldıkları bir kamyonu durdurarak arama yaptı. Yapılan aramada kamyonun çeşitli yerlerine gizlenmiş 60 paket halinde 31 kilo 500 gram metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkeme tarafından "uyuşturucu madde ticareti yapma" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA
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