Son Dakika Haberleri: Uyuşturucu Ticaretine 3 Gözaltı

Uyuşturucu Ticaretine 3 Gözaltı

23 dakika önce

Samsun'da uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen 3 kişi gözaltına alındı.

Uyuşturucu Ticaretine 3 Gözaltı, System.String[]
Samsun'da uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen 3 kişi gözaltına alındı.

Olay, Atakum ilçesi Körfez Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesi Rasathane Mahallesi'nde 10 adet ecstasy hap ile yakalanan bir kişiye uyuşturucu madde satışı yaptığı tespit edilen D.Ç., F.C.P. ve Ç.A.'yı yakayı bir otomobilde yakalayarak gözaltına aldı. Söz konusu araçta yapılan aramada 81.71 gram esrar maddesi, 54 adet ecstasy hap, 2 paket halinde 1,67 gram metamfetamin maddesi ve 2 paket halinde 2,77 gram esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan D.Ç., F.C.P. ve Ç.A., "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 06:03 Kaynak: İHA

Uyuşturucu Ticareti, Samsun, 3. Sayfa
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