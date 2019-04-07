Uyuşturucu Ticaretine 3 Gözaltı
23 dakika önce
Samsun'da uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen 3 kişi gözaltına alındı.
Samsun
'da uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen 3 kişi gözaltına alındı.
Olay, Atakum
ilçesi Körfez
Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri, İlkadım
ilçesi Rasathane Mahallesi'nde 10 adet ecstasy hap ile yakalanan bir kişiye uyuşturucu madde satışı yaptığı tespit edilen D.Ç., F.C.P. ve Ç.A.'yı yakayı bir otomobilde yakalayarak gözaltına aldı. Söz
konusu araçta yapılan aramada 81.71 gram esrar maddesi, 54 adet ecstasy hap, 2 paket halinde 1,67 gram metamfetamin maddesi ve 2 paket halinde 2,77 gram esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan D.Ç., F.C.P. ve Ç.A., "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 06:03 Kaynak: İHA
12 Yaşındaki Çocuğun İfadesi Cinayetin Seyrini Değiştirdi
İstanbul'un Göbeğinde Mafya Hesaplaşması! Eşi ve Oğlunun Gözü Önünde Öldürüldü
Silah Çeken Babayı Kızı İkna Etti
Yıldız Parkı'nda Tarihi Duvar Çöktü