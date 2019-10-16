Son Dakika Haberleri: Uyuşturucu ticaretine 4 yıl 2 ay hapis
Son Dakika 3. Sayfa Uyuşturucu ticaretine 4 yıl 2 ay hapis

Uyuşturucu ticaretine 4 yıl 2 ay hapis

1 saat önce

Samsun'da uyuşturucu ticareti suçundan yargılanan bir kişi 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Uyuşturucu ticaretine 4 yıl 2 ay hapis, System.String[]

Samsun'da uyuşturucu ticareti suçundan yargılanan bir kişi 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.


Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada, uyuşturucu ticareti suçundan hakkında dava açılan Emin B.'nin yargılanması sona erdi. Mahkeme, tutuksuz olarak yargılanan Emin B.'yi 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırdı. - SAMSUN

Uyuşturucu Ticareti, Samsun, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 11:15 Kaynak: İHA
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