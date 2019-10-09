Son Dakika Haberleri: Uyuşturucu ticaretine 5 tutuklama
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Uyuşturucu ticaretine 5 tutuklama

1 saat önce

KONYA'da 2 ayrı operasyonda uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenerek gözaltına alınan 3'ü Afganistan uyruklu 5 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Uyuşturucu ticaretine 5 tutuklama, System.String[]

KONYA'da 2 ayrı operasyonda uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenerek gözaltına alınan 3'ü Afganistan uyruklu 5 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen Afganistan uyruklu şüphelileri takibe aldı. Polis,kısa süreli takibin sonunda Afganistan uyruklu Atıfe Özbek, Farzaneh Özbek ve Hasan Hırzadeh'i gözaltına aldı. Şüphelilerin üzerinde 281 gram eroin bulundu.

Bir başka operasyonda da narkotik polisi, takibe aldıkları şüphelilerin otomobille Antalya'dan Konya'ya uyuşturucu getirdiğini belirledi. Yol üzerinde durdurulan otomobilde bulunan Sibel D. ve erkek arkadaşı Emrah K. gözaltına alındı. Sibel D.'nin yapılan üst aramasında, iç çamaşırının içerisine gizlenmiş 484 ecstasy hap ele geçirildi.

5 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede nöbetçi mahkemece tutuklandı.

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Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 11:54 Kaynak: DHA
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