Milas'ta Narkotik Suçlarla Mücadele Amirliği ekiplerince bir araçta arama yapıldı. Yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilirken, araçta bulunan O.Ö., Ö.B., O.G., O.V.Y. ile E.Ö. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sona erdikten sonra sağlık kontrolünden geçirilen şahıslar uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla Milas Adliyesi'ne sevk edildi. Şahıslar mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Münir Karaloğlu, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Uyuşturucu Ticaretine 5 Tutuklama - Son Dakika

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