Uyuşturucu Ticaretine 5 Tutuklama - Son Dakika
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Uyuşturucu Ticaretine 5 Tutuklama

24.07.2022 21:32
Uyuşturucu Ticaretine 5 Tutuklama

Muğla'nın Milas ilçesinde, gözaltına alınan ve uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan mahkemeye çıkarılan 5 kişi tutuklandı.

Muğla'nın Milas ilçesinde, gözaltına alınan ve uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan mahkemeye çıkarılan 5 kişi tutuklandı.

Milas'ta Narkotik Suçlarla Mücadele Amirliği ekiplerince bir araçta arama yapıldı. Yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilirken, araçta bulunan O.Ö., Ö.B., O.G., O.V.Y. ile E.Ö. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sona erdikten sonra sağlık kontrolünden geçirilen şahıslar uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla Milas Adliyesi'ne sevk edildi. Şahıslar mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MUĞLA

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Kaynak: İHA

Münir Karaloğlu, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Uyuşturucu Ticaretine 5 Tutuklama - Son Dakika

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