Uyuşturucu ticaretine 8 tutuklama - Son Dakika
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Uyuşturucu ticaretine 8 tutuklama

04.04.2022 15:17
Uyuşturucu ticaretine 8 tutuklama

Antalya'nın Kumluca ilçesinde uyuşturucu madde ticareti suçundan yakalanan 8 şüpheli tutuklandı.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde uyuşturucu madde ticareti suçundan yakalanan 8 şüpheli tutuklandı.

Kumluca Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlileri, uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 8 şüphelinin ikametlerine farklı tarihlerde operasyon düzenledi. Yapılan operasyonlarda, 11 paket halinde 9,93 gram metamfetamin, 29 parça halinde kağıda emdirilmiş sentetik kannabinoid, 2 parça halinde 5,22 gram tütüne emdirilmiş sentetik kannabinoid, 4 parça halinde 19,54 gram esrar ve 1 kök Hint keneviri bitkisi, 5 adet sentetik ecza hap, çok sayıda uyuşturucu madde kullanma aparatı, 1 adet tabanca ve tabancaya ait 13 adet fişek, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 200 TL para ele geçirildi.

Operasyonlarda uyuşturucu veya uyarıcı madde satışı yaptıkları tespit edilen S.Ö., M.K., M.S.P., M.S.O., S.A., U.Y., A.G. ve R.A. isimli şüpheliler yakalandı. Haklarında yapılan işlemlerin ardından Kumluca Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen 8 şüpheli çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı. - ANTALYA

Uyuşturucu ticaretine 8 tutuklama
Uyuşturucu ticaretine 8 tutuklama
Uyuşturucu ticaretine 8 tutuklama

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Uyuşturucu Madde Ticareti, Uyuşturucu, Antalya, Kumluca, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Uyuşturucu ticaretine 8 tutuklama - Son Dakika


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