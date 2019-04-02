Uyuşturucu Ticaretine 9 Yıl 4 Ay Hapis
1 saat önce
Samsun'da "uyuşturucu ticareti" suçundan tutuklanan bir kişi 9 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılırken, yaşı 18'den küçük tutuksuz olan diğer şahıs ise 6 yıl 3 ay ceza aldı.
Samsun'da "uyuşturucu ticareti" suçundan tutuklanan bir kişi 9 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılırken, yaşı 18'den küçük tutuksuz olan diğer şahıs ise 6 yıl 3 ay ceza aldı.
Samsun'da "uyuşturucu ticareti" suçundan tutuklanan Utku U.T. ile tutuksuz olan 18 yaşından küçük olan A.K.'nin yargılanması sona erdi. Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesinde bugün görülen davanın son duruşmasında Utku U.T., 9 yıl 4 ay hapis, 12 bin 500 lira da adli para cezasına çarptırıldı. Tutuksuz yargılanan A.K. ise aynı suçtan 6 yıl 3 ay hapis, 8 bin 320 lira da adli para cezasına çarptırıldı. Mahkeme, ceza kararı ile birlikte Utku U.T.'nin tutukluluk süresini göz önünde bulundurarak tahliyesine karar verdi. - SAMSUN
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Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 03:39 Kaynak: İHA
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