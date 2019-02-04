Uyuşturucu Ticaretine Adli Kontrol
52 dakika önce
Samsun'da uyuşturucu ticareti suçundan gözaltına alınan bir kişi çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Samsun
'da uyuşturucu ticareti suçundan gözaltına alınan bir kişi çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Olay, Samsun'un İlkadım
ilçesi Kadıköy
Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri, durdurulan bir otomobilde yaptıkları aramada 118 kapsül uyuşturucu madde etkisi doğuran sentetik ecza ile 1 adet 9 mm çapında ruhsatsız tabanca ve 8 adet 9 mm çapında dolu tabanca mermisi ele geçirdi. Araçta bulunan 4 şahıs hakkında "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan işlem yapılırken, araç sahibi L.K.(30) isimli şahıs "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alınarak bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren L.K. mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 07:09 Kaynak: İHA
Türkiye'nin En İlginç Sınırı! Aynı Köydeki Camilerde Ezan 2 Dakika Farkla Okunuyor
Suriye'deki Düğünden Atılan Serseri Kurşunlar Gaziantep'te 1'i Çocuk 2 Kişiyi Yaraladı
14 Yaşındaki Kıza Kabusu Yaşatan Zanlı Gözaltına Alındı
Burun Ameliyatından Sonra Komaya Giren Leyla, Hayatını Kaybetti