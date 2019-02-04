Son Dakika Haberleri: Uyuşturucu Ticaretine Adli Kontrol

Uyuşturucu Ticaretine Adli Kontrol

52 dakika önce

Samsun'da uyuşturucu ticareti suçundan gözaltına alınan bir kişi çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Uyuşturucu Ticaretine Adli Kontrol, System.String[]
Samsun'da uyuşturucu ticareti suçundan gözaltına alınan bir kişi çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kadıköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, durdurulan bir otomobilde yaptıkları aramada 118 kapsül uyuşturucu madde etkisi doğuran sentetik ecza ile 1 adet 9 mm çapında ruhsatsız tabanca ve 8 adet 9 mm çapında dolu tabanca mermisi ele geçirdi. Araçta bulunan 4 şahıs hakkında "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan işlem yapılırken, araç sahibi L.K.(30) isimli şahıs "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alınarak bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren L.K. mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 07:09 Kaynak: İHA

İlkadım, Uyuşturucu Ticareti, Samsun, 3. Sayfa
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