Son Dakika Haberleri: Uyuşturucu Ticaretine Adli Kontrol

Uyuşturucu Ticaretine Adli Kontrol

1 saat önce

Samsun'da 3 kişiye uyuşturucu hap sattığı iddia edilen bir zanlı, polis tarafından gözaltına alındı ve mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Uyuşturucu Ticaretine Adli Kontrol, System.String[]
Samsun'da 3 kişiye uyuşturucu hap sattığı iddia edilen bir zanlı, polis tarafından gözaltına alındı ve mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Unkapanı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sokak satıcılarına yönelik yaptıkları çalışmalarda 4 şahıstan uyuşturucu özelliği bulunan 40 kapsül sentetik ecza elde etti. Olayla ilgili elde edilen hapları şüphelilere B.K.'nin sattığı tespit edildi. Olayla ilgili B.K. yakalanarak gözaltına alındı. B.K.'nin evinde yapılan aramada 0,15 gram esrar, 1 adet pompalı tüfek, 3 adet pompalı tüfek kartuşu ve 16 adet 9 milimetre çapında tabanca mermisi ele geçirildi.

Polisteki sorgusu tamamlanan B.K. "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren B.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 03:50 Kaynak: İHA

Polis, Samsun, 3. Sayfa
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