Uyuşturucu Ticaretine Adli Kontrol

Samsun'da uyuşturucu ticareti suçundan gözaltına alınan bir kişi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldıOlay, Samsun'un Canik ilçesi Soğuksu Mahallesi'nde meydana geldi.

Samsun'da uyuşturucu ticareti suçundan gözaltına alınan bir kişi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı



Olay, Samsun'un Canik ilçesi Soğuksu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sokak satıcılarına yönelik yaptıkları çalışmalar sonucunda 3 kullanıcıya 2 paket halinde 0,33 gram bonzai maddesi sattığı tespit edilen O.Ç.'yi 0,07 gram bonzai maddesi ile suç üstü yakaladı. Gözaltına alınarak bugün "uyuşturucu ticareti" suçundan Samsun Adliyesine sevk edilen O.Ç. mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN

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