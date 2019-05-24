Uyuşturucu ticaretine adli kontrol
7 saat önce
Samsun'da uyuşturucu ticareti suçundan gözaltına alınan şahıs mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Samsun
Haber Yayın Tarihi : 24.05.2019 06:50 Kaynak: İHA
'da uyuşturucu ticareti suçundan gözaltına alınan şahıs mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Olay, Samsun'un Atakum
ilçesi Cumhuriyet Mahallesi
'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri ikametinden 2 şahsa 2 paket halinde 0,68 gram bonzai sattığı iddia edilen S.Z.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Polisteki sorgusu tamamlanan şahıs bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren S.Z. mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN
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