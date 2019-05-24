Son Dakika Haberleri: Uyuşturucu ticaretine adli kontrol

Uyuşturucu ticaretine adli kontrol

7 saat önce

Samsun'da uyuşturucu ticareti suçundan gözaltına alınan şahıs mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Uyuşturucu ticaretine adli kontrol, System.String[]
Samsun'da uyuşturucu ticareti suçundan gözaltına alınan şahıs mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ikametinden 2 şahsa 2 paket halinde 0,68 gram bonzai sattığı iddia edilen S.Z.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Polisteki sorgusu tamamlanan şahıs bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren S.Z. mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN
Haber Yayın Tarihi : 24.05.2019 06:50 Kaynak: İHA
Atakum, Cumhuriyet Mahallesi, Uyuşturucu Ticareti, Samsun, 3. Sayfa
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