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Uyuşturucu ticaretine adli kontrol

23 dakika önce

Samsun'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen bir kişi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Uyuşturucu ticaretine adli kontrol, System.String[]
Samsun'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen bir kişi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, İlkadım ilçesi Baruthane Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri irtibatlı olduğu şahıslara uyuşturucu madde satışı yaptığını tespit ettikleri E.A.'nın evinde arama yaptı. Yapılan aramada evde 0,25 gram bonzai, 114 kapsül sentetik ecza hap ve 45 adet ecstasy hap ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan E.A., uyuşturucu ticareti suçundan Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren E.A., mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 05:46 Kaynak: İHA
İlkadım, Uyuşturucu Ticareti, Samsun, 3. Sayfa
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