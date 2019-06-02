Uyuşturucu ticaretine adli kontrol
23 dakika önce
Samsun'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen bir kişi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Samsun
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 05:46 Kaynak: İHA
'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen bir kişi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Olay, İlkadım
ilçesi Baruthane Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri irtibatlı olduğu şahıslara uyuşturucu madde satışı yaptığını tespit ettikleri E.A.'nın evinde arama yaptı. Yapılan aramada evde 0,25 gram bonzai, 114 kapsül sentetik ecza hap ve 45 adet ecstasy hap ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan E.A., uyuşturucu ticareti suçundan Samsun Adliyesi
'ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren E.A., mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN
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