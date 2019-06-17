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Uyuşturucu ticaretine adli kontrol

38 dakika önce

Samsun'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şahıs çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Uyuşturucu ticaretine adli kontrol, System.String[]
Samsun'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şahıs çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi'nde meydana geldi. Edilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde satışı yaptığı istihbar edilen E.E. isimli şahıs ile fiziki temas kuran 1 kullanıcıdan 0,64 gram bonzai ele geçirdi. 3 paket halinde 13,29 gram bonzaiyle yakalanan E.E. gözaltına alındı. Narkotik Şube Müdürlüğündeki sorgusu tamamlanan E.E., "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren şahıs mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 07:29 Kaynak: İHA
Narkotik, Uyuşturucu Ticareti, Samsun, 3. Sayfa
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