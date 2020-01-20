Uyuşturucu ticaretine adli kontrol - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Uyuşturucu ticaretine adli kontrol - Son Dakika

Uyuşturucu ticaretine adli kontrol

6 saat önce

Samsun'da uyuşturucu ticareti suçundan gözaltına alınan 2 kişi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Uyuşturucu ticaretine adli kontrol, System.String[]

Samsun'da uyuşturucu ticareti suçundan gözaltına alınan 2 kişi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Zeytinlik Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir adresten uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisi edinilen S.G. ve M.D. ile irtibat kuran 2 kullanıcı şahıstan 2 paket halinde 1,84 gram bonzai ele geçirdi. Soruşturma kapsamında uyuşturucu alan 2 şahıs hakkında uyuşturucu madde kullanmak suçundan işlem yapıldı. Söz konusu adrese yapılan baskında S.G. ve M.D. gözaltına alındı ve 1 adet uyuşturucu madde kullanımı için hazırlanmış düzenek ele geçirildi. Polisteki sorgulanması tamamlanan S.G. ve M.D. bugün "uyuşturucu ticareti" suçundan çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldılar. - SAMSUN

Uyuşturucu Ticareti, İlkadım, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 04:37 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Evlat vahşeti! Annesini konuşmak için çağırdı, 15 yerinden bıçakladı
"Seviyor musun?" sorusuna hayır yanıtı alınca direksiyonu kırdı Su borusuna asılı halde bulunan Tuğba öğretmenin ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı Bir otomobilin kapılarına gizlenmiş 5 bin 450 adet su kaplumbağası yakalandı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2020 23:23:31. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Uyuşturucu ticaretine adli kontrol - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]