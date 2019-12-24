Uyuşturucu ticaretine balyoz gibi indiler - Son Dakika
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Uyuşturucu ticaretine balyoz gibi indiler

7 saat önce

Malatya Emniyet Müdürlüğü bünyesinde kurulan Balyoz-2 ekibi, uyuşturucu tacirlerine fırsat vermiyor.

Uyuşturucu ticaretine balyoz gibi indiler, System.String[]

Malatya Emniyet Müdürlüğü bünyesinde kurulan Balyoz-2 ekibi, uyuşturucu tacirlerine fırsat vermiyor. Yaptığı denetimlerle kentteki uyuşturucu ticaretine ve sevkıyatına büyük darbe indiriyor


Malatya'da Balyoz-2 ekibi tarafından yapılan kontrollerde şüphe üzerine bir araç durduruldu. Araç içerisinde bulunan 2 şahsın yapılan kaba üst aramasında, 22 adet uyuşturucu hap ve bir miktar metamfetamin narkotik maddesi ele geçirildi. Ekipler şüphali başka bir aracı da şüphe üzerine durdurdu. Araç içerisinde bulunan 2 şahsın yapılan kaba üst araması yapan ekipler şahısların üzerinden 14 adet uyuşturucu ve uyarıcı madde ele geçirdi.


Halfettin Mahallesi üzerinde yapılan denetim ve kontrollerde ise bir araçta yapılan aramada, 1 adet ruhsatsız otomatik tüfek ve 1 adet tabanca bulundu.


Ekipler her üç olayla ilgili 5 kişiyi gözaltına aldı. - MALATYA

Emniyet Müdürlüğü, Malatya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 02:35 Kaynak: İHA
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