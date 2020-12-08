Uyuşturucu ticaretine bir tutuklama - Son Dakika

Muğla Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü e bağlısı grup amirliği ekipleri tarafından uyuşturucu ticaretine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Galatasaray Ahmed Musa'yla devre arası için prensip anlaşmasına vardı

Çin aşısıyla ilgili yöneltilen eleştiriler Bakan Koca'yı kızdırdı: Türkiye bu kadar zavallı mı?