Uyuşturucu ticaretine bir tutuklama - Son Dakika

Muğla Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü e bağlısı grup amirliği ekipleri tarafından uyuşturucu ticaretine yönelik çalışmalar devam ediyor.
Narkotik ekiplerinin düzenlediği 4 ayrı operasyonda 3 parça halinde 122.56 gram esrar, 5 parça halinde 14.33 gram Metamfetamin ele geçirilmiştir. Operasyonlarda 6 şüpheli hakkında tahkikat yapılırken, bir şüpheli hakkında uyuşturucu ticareti suçumdan çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MUĞLA
- Kaynak: İHA
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