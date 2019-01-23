Uyuşturucu Ticaretine Büyük Darbe: 10 Gözaltı

İstanbul'dan Tekirdağ'a uyuşturucu getiren zehir tacirlerine büyük darbe vuruldu.

İstanbul'dan Tekirdağ'a uyuşturucu getiren zehir tacirlerine büyük darbe vuruldu. Operasyonda 10 kişi gözaltına alınırken, çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.



Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen S.D, İ.K, A.İ.K, E.D, D.K, H.K, A.İ. ve O.T. isimli şahıslar ile İstanbul'da ikamet ettiği tespit edilen H.Y. ile P.Y. isimli şahıslar olmak üzere 10 şüpheli, düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.



Şahısların adreslerinde yapılan aramalarda 2 adet içlerinde erimiş halde metamfetamin maddesi bulunan içme düzenekleri, 2 adet poşet parçası içinde 1 gram eroin maddesi, 189 adet hap, 9 adet kağıt ve poşet içinde 7 gram metamfetamin maddesi, 2 fişek halinde 2 gram kubar esrar maddesi, 8 adet iğnelerin içinde sıvı halde eroin maddesi, 0,5 gram eroin maddesi, 3 adet uyuşturucu içmekte kullanılan tüp şeklinde cam aparat, 2 adet uyuşturucu içmekte kullanılan kaşık, 100 adet uyuşturucu içmek için kullanılacağı değerlendirilen içleri boş iğne ele geçirildi.



Emniyetteki işlemleri süren şahısların adli makamlara sevk edileceği öğrenildi. - TEKİRDAĞ

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