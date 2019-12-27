Uyuşturucu ticaretine ceza yağdı - Son Dakika
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Uyuşturucu ticaretine ceza yağdı

6 saat önce

Samsun'da uyuşturucu ticareti suçundan yargılanan 5 kişiye ceza yağdı.

Uyuşturucu ticaretine ceza yağdı, System.String[]

Samsun'da uyuşturucu ticareti suçundan yargılanan 5 kişiye ceza yağdı.


Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın son duruşmasında haklarında "uyuşturucu ticareti" suçundan dava açılan K.S., E.S., C.G., H.İ.Ç. ve C,Ç.'nin yargılanmaları sona erdi. Mahkeme, K.S.'yi 15 yıl hapis ve 30 bin lira da adli parası cezasına, E.S.'yi 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin lira da adli para cezasına, C.G.'yi 2 yıl 7 ay 7 gün hapis ve 5 bin 200 lira da adli para cezasına, H.İ.Ç. ve C.Ç.'yi ise 4 yıl 2'şer ay hapis ve 8 bin 320'şer lira da adli para cezasına çarptırdı. - SAMSUN

Uyuşturucu Ticareti, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 04:54 Kaynak: İHA
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