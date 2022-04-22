Uyuşturucu ticaretine ceza yağdı - Son Dakika
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Uyuşturucu ticaretine ceza yağdı

22.04.2022 14:40
Uyuşturucu ticaretine ceza yağdı

Samsun'da uyuşturucu ticareti suçundan yargılanan 3 ayrı kişi mahkemece 4 yıl 2 ay ile 8 yıl 4 ay arasında hapis cezalarına çarptırıldı.

Samsun'da uyuşturucu ticareti suçundan yargılanan 3 ayrı kişi mahkemece 4 yıl 2 ay ile 8 yıl 4 ay arasında hapis cezalarına çarptırıldı.

Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen 3 ayrı davada uyuşturucu ticareti suçundan haklarında dava açılan 3 kişinin yargılanması sona erdi. Mahkeme, K.G.Ş.'yi 8 yıl 4 ay hapis ve 16 bin 660 lira para, T.A.'yı 4 yıl 2 ay hapis ve 8 bin 320 lira para ve Y.C. adlı kadını ise 4 yıl 2 ay hapis ve 8 bin 320 lira da adli para cezasına çarptırdı. - SAMSUN

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Uyuşturucu ticaretinden tutuklandı Uyuşturucu ticaretinden tutuklandı

Uyuşturucu Ticareti, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Uyuşturucu ticaretine ceza yağdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Uyuşturucu ticaretine ceza yağdı - Son Dakika
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