Uyuşturucu Ticaretine Gözaltı

Samsun'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 1 zanlı polisin takibi sonucu uyuşturucu maddelerle yakalanarak gözaltına alındı.

Samsun'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 1 zanlı polisin takibi sonucu uyuşturucu maddelerle yakalanarak gözaltına alındı.



Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi İlyasköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarına yönelik yaptıkları çalışmalarda 3 şahsa 112 adet ekstasy hap ve 4,19 gram esrar satışı yaptığı tespit edilen H.O.'yu yakalayarak gözaltına aldı. H.O.'nun evinde ve üst aramasında yapılan aramalarda 19,94 gram esrar ile 1 adet pompalı tüfek ve çok sayıda dolu fişek ele geçirildi.



Polisteki sorgusu tamamlanan H.O., 'uyuşturucu ticareti' suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Hırsızlık Şüphelisi Kadınlardan Kendilerini Görüntüleyen Gazetecilere İlginç Sözler: Sen Hala Ölmedin mi?

Genç Adam, Eskort Sitesinden Tanışıp Birlikte Olduğu Kadının Sevgilisinin Tuzağına Düştü

Elektrik Akımına Kapılan Genç Ahmetcan, Hayatını Kaybetti

Tanıdığının Evinde Kalan Sapık, Ailenin 12 Yaşındaki Oğluna Cinsel İstismarda Bulundu