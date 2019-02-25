Uyuşturucu Ticaretine Gözaltı
1 saat önce
Samsun'da 3 kişiye uyuşturucu hap sattığı iddia edilen bir zanlı polis tarafından gözaltına alındı.
Samsun
'da 3 kişiye uyuşturucu hap sattığı iddia edilen bir zanlı polis tarafından gözaltına alındı.
Olay, Samsun'un İlkadım
ilçesi Unkapanı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri sokak satıcılarına yönelik yaptıkları çalışmalarda 4 şahıstan uyuşturucu özelliği bulunan 40 kapsül sentetik ecza elde etti. Olayla ilgili elde edilen hapları şüphelilere B.K.'nin sattığı tespit edildi. Olayla ilgili B.K. yakalanarak gözaltına alındı. B.K.'nin evinde yapılan aramada 0,15 gram esrar, 1 adet pompalı tüfek, 3 adet pompalı tüfek kartuşu ve 16 adet 9 milimetre çapında tabanca mermisi ele geçirildi.
Polisteki sorgusu tamamlanan B.K. "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN
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Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 12:54 Kaynak: İHA
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