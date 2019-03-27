Uyuşturucu Ticaretine Gözaltı
1 saat önce
Samsun'da "uyuşturucu ticareti" yaptığı iddia edilen bir kişi polis tarafından gözaltına aındı.
Samsun
'da "uyuşturucu ticareti" yaptığı iddia edilen bir kişi polis tarafından gözaltına aındı.
Olay, Samsun'un İlkadım
ilçesi Zafer Mahallesi
'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri, bir şahsa uyuşturucu madde satışı yaptığı tespit edilen K.A.'yı 0,14 gram bonzai ve 5 kapsül uyuşturucu özelliği bulunan sentetik ecza ile yakaladı. Gözaltına alınan K.A., "uyuşturucu ticareti" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN
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Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 03:42 Kaynak: İHA
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