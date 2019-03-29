Son Dakika Haberleri: Uyuşturucu Ticaretine Gözaltı

Uyuşturucu Ticaretine Gözaltı

1 saat önce

Samsun'da uyuşturucu ticaretinden 1 şahıs gözaltına alındı.

Uyuşturucu Ticaretine Gözaltı, System.String[]
Samsun'da uyuşturucu ticaretinden 1 şahıs gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un Canik ilçesi Kuzeyyıldızı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 1 kişiye bonzai sattığı tespit edilen K.A.'yı 2,06 gram bonzai ve 1 adet 7,65 milimetre çapında tabancayla gözaltına aldı. Polisteki sorgusu tamamlanan K.A., "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 01:59 Kaynak: İHA

Uyuşturucu Ticareti, Samsun, 3. Sayfa
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