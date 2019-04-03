Uyuşturucu Ticaretine Gözaltı
44 dakika önce
Samsun'da polis ekipleri, "uyuşturucu ticareti" şüphelisini yakalayarak gözaltına alındı.
Samsun'da polis ekipleri, "uyuşturucu ticareti" şüphelisini yakalayarak gözaltına alındı.
Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Kirazlık Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 1 şahsa 2 paket halinde 3 gram esrar ve 12 kapsül uyuşturucu madde etkisi doğuran sentetik ecza sattığı tespit edilen C.Y.'yi yakaladı. C.Y. ile birlikte 170 kapsül uyuşturucu madde etkisi doğuran sentetik ecza ele geçirildi. Polisteki sorgusu tamamlanan C.Y., "uyuşturucu ticareti" suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN
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Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 01:45 Kaynak: İHA
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