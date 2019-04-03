Son Dakika Haberleri: Uyuşturucu Ticaretine Gözaltı

Uyuşturucu Ticaretine Gözaltı

44 dakika önce

Samsun'da polis ekipleri, "uyuşturucu ticareti" şüphelisini yakalayarak gözaltına alındı.

Uyuşturucu Ticaretine Gözaltı, System.String[]
Samsun'da polis ekipleri, "uyuşturucu ticareti" şüphelisini yakalayarak gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Kirazlık Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 1 şahsa 2 paket halinde 3 gram esrar ve 12 kapsül uyuşturucu madde etkisi doğuran sentetik ecza sattığı tespit edilen C.Y.'yi yakaladı. C.Y. ile birlikte 170 kapsül uyuşturucu madde etkisi doğuran sentetik ecza ele geçirildi. Polisteki sorgusu tamamlanan C.Y., "uyuşturucu ticareti" suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 01:45 Kaynak: İHA

Uyuşturucu Ticareti, Samsun, 3. Sayfa
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