Uyuşturucu ticaretine gözaltı
1 saat önce
Samsun'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen bir kişi uyuşturucu haplarla yakalandı.
Samsun
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 01:53 Kaynak: İHA
'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen bir kişi uyuşturucu haplarla yakalandı.
Olay, Samsun'un İlkadım
ilçesi Baruthane Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri irtibatlı olduğu şahıslara uyuşturucu madde satışı yaptığını tespit ettikleri E.A.'nın evinde arama yaptı. Yapılan aramada evde 0,25 gram bonzai, 114 kapsül sentetik ecza hap ve 45 adet ecstasy hap ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan E.A., uyuşturucu ticareti suçundan bugün Samsun Adliyesi
'ne sevk edildi. - SAMSUN
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