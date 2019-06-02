Son Dakika Haberleri: Uyuşturucu ticaretine gözaltı
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Uyuşturucu ticaretine gözaltı

1 saat önce

Samsun'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen bir kişi uyuşturucu haplarla yakalandı.

Uyuşturucu ticaretine gözaltı, System.String[]
Samsun'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen bir kişi uyuşturucu haplarla yakalandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Baruthane Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri irtibatlı olduğu şahıslara uyuşturucu madde satışı yaptığını tespit ettikleri E.A.'nın evinde arama yaptı. Yapılan aramada evde 0,25 gram bonzai, 114 kapsül sentetik ecza hap ve 45 adet ecstasy hap ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan E.A., uyuşturucu ticareti suçundan bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. - SAMSUN
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 01:53 Kaynak: İHA
Uyuşturucu Ticareti, Samsun, 3. Sayfa
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