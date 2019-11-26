Son Dakika Haberleri: Uyuşturucu ticaretine gözaltı
Son Dakika 3. Sayfa Uyuşturucu ticaretine gözaltı - Son Dakika

Uyuşturucu ticaretine gözaltı

6 saat önce

Samsun'da uyuşturucu sattığı iddia edilen 1 kişi polis tarafından gözaltına alındı.

Uyuşturucu ticaretine gözaltı, System.String[]

Samsun'da uyuşturucu sattığı iddia edilen 1 kişi polis tarafından gözaltına alındı.


Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, irtibatlı olduğu şahıslara uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisini aldıkları Y.Ö.'nün evinde yaptığı aramada satışa hazır 5 paket halinde 2,13 gram bonzai ile geçirdi. Gözaltına alınan Y.Ö., "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Samsun, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 12:05 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


'Jigolo yapma' vaadiyle yüzlerce kişiyi dolandıranlar tutuklandı
AB Uyuşturucu Raporu: PKK, organize suçlara ve uyuşturucu kaçakçılığına karışıyor Hırsızları caydırmak için taktırdığı kamera da çare olmadı! Adana'da vahşet! Genç kadın boğazı ve yüzü kesilmiş halde bulundu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.11.2019 18:31:11. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Uyuşturucu ticaretine gözaltı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]