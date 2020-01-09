Uyuşturucu ticaretine gözaltı - Son Dakika
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Uyuşturucu ticaretine gözaltı

6 saat önce

Samsun'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen bir kişi polisin takibi sonucu gözaltına alındı.

Uyuşturucu ticaretine gözaltı, System.String[]

Samsun'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen bir kişi polisin takibi sonucu gözaltına alındı.


Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, irtibatlı oldukları şahıslara uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisini aldıkları B.A.A.'nin (22) irtibatlı olduğu bir kişiden 2,30 gram esrar maddesi ele geçirdi. Olayla ilgili B.A.A.'nın ikametinde yapılan aramada 28,5 gram bonzai, 1,42 gram esrar maddesi, uyuşturucu madde kullanmak için düzenlenmiş aparat ve uyuşturucu paketlemede kullanılan malzemeler ele geçirildi. Soruşturma kapsamında B.A.A. ile irtibata geçen 5 kişi hakkında uyuşturucu kullanmak suçundan işlem yapılırken, gözaltına alınan B.A.A. ise "uyuşturucu ticareti" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Uyuşturucu Ticareti, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 04:16 Kaynak: İHA
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