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Uyuşturucu ticaretine jandarma engeli - Son Dakika
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Uyuşturucu ticaretine jandarma engeli

17.05.2022 14:50
Uyuşturucu ticaretine jandarma engeli

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde şapkanın içerisine gizlediği uyuşturucuyu satmaya çalışan şahsa yönelik operasyon düzenlendi.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde şapkanın içerisine gizlediği uyuşturucuyu satmaya çalışan şahsa yönelik operasyon düzenlendi. Olay yerinden kaçarak uzaklaşan şahsı arama çalışmaları sürerken, bölgede uyuşturucu satmaya çalıştığı kişi ise yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, jandarma ekipleri Akyazı ilçesinde yaşayan A.T.A.M. isimli şahsın satışa hazır uyuşturucu ve uyarıcı madde bulundurduğu, satmak için ise müşteri aradığını tespit etti. Şahsı takibe alan ekipler, A.A.A.E.D. isimli şahsa şapkasının içerisinde gizlediği uyuşturucu olduğu değerlendirilen maddeyi satmaya çalıştı. Bu esnada harekete geçen ekipleri görünce elindeki şeffaf poşeti yere atan A.T.A.M. bölgeden kaçtı. Poşet içerisinde 83 adet uyuşturucu ve uyarıcı madde olduğu değerlendirilen haplar ile folyoya sarılı yaklaşık 2 gram olan metamfetamin olduğu değerlendirilen uyuşturucu ve uyarıcı madde ele geçirildi. A.A.A.E.D. isimli şahıs gözaltına alınırken, olay yerinden kaçan diğer şahsı arama çalışmaları sürüyor. - SAKARYA

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Uyuşturucu, Jandarma, Sakarya, Akyazı, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Uyuşturucu ticaretine jandarma engeli - Son Dakika


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