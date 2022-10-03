Uyuşturucu ticaretine karışan 6 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Uyuşturucu ticaretine karışan 6 şüpheli tutuklandı

03.10.2022 14:13
Uyuşturucu ticaretine karışan 6 şüpheli tutuklandı

Denizli'de uyuşturucu ticareti yapan ve çok sayıda madde ile yakalanan 6 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Denizli'de uyuşturucu ticareti yapan ve çok sayıda madde ile yakalanan 6 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Denizli'de uyuşturucu madde ticareti yapan, kullanan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik görevliler tarafından operasyon yapıldı. Düzenlenen operasyonda 6 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, satışa hazır vaziyette toplam toplam bin 342 adet ecstasy hap, 2 bin 881 adet sentetik ecza (hap), 200 gram esrar, 128 gram sentetik kannabinoid, 11 gram metamfetamin, 14 gram eroin, 1 adet ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait mermiler ele geçirildi.

İşlemleri ardından "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan adli makamlara sevk edilen 6 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. - DENİZLİ

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Kaynak: İHA

Uyuşturucu Ticareti, Denizli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Uyuşturucu ticaretine karışan 6 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Uyuşturucu ticaretine karışan 6 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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