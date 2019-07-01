Son Dakika Haberleri: Uyuşturucu ticaretine suç üstü
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Uyuşturucu ticaretine suç üstü

1 saat önce

Aydın'ın Söke ilçesinde uyuşturucu ticareti yaparken suç üstü yakalanan 3 kişi tutuklandı.

Uyuşturucu ticaretine suç üstü, System.String[]
Aydın'ın Söke ilçesinde uyuşturucu ticareti yaparken suç üstü yakalanan 3 kişi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine Savuca Mahallesi'ndeki bir metruk binaya operasyon yaptı.
Operasyonda, Y.A, Ö.E. ve T.D. gözaltına alındı.
Binanın içinde ve dışında yapılan aramada, satışa hazır hale getirilmiş 13 gram metamfetamin, 4 uyuşturucu içme aparatı, 1 av tüfeği ile 26 kök kenevir ele geçirildi.
Yapılan kimlik kontrolünde Y.A'nın "Kasten adam öldürme, terör örgütü PKK propagandası yapmak", Ö.E'nin "Hırsızlık, uyuşturucu ticareti yapmak", T.D'nin de "Uyuşturucu ticareti yapmak ve konut ihlali yapmak" suçundan arandığı tespit edildi.
Şüpheliler, işlemlerinin ardından sevk edildikleri nöbetçi mahkemece tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 01:56 Kaynak: AA
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