UYUŞTURUCU TİCARETİNE SUÇÜSTÜ; 8 KİLO EROİN VE 69 BİN TL İLE YAKALANDILAR - Son Dakika
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UYUŞTURUCU TİCARETİNE SUÇÜSTÜ; 8 KİLO EROİN VE 69 BİN TL İLE YAKALANDILAR

05.10.2022 17:43

KONYA'da, kamyonet sürücüsü Cebrail D. ve buluştuğu Abdülazim Y., polisin takibiyle uyuşturucu ticareti yaparken yakalandı.

KONYA'da, kamyonet sürücüsü Cebrail D. ve buluştuğu Abdülazim Y., polisin takibiyle uyuşturucu ticareti yaparken yakalandı. Araçta 8 kilo 60 gram eroin ile 69 bin TL ve 800 dolar ele geçirilirken, 2 kişi de tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphe üzerine kamyoneti takibe aldı. Araç sürücüsü, Karatay ilçesi Fetih Mahallesi'ndeki evin önündü durdu. Araçtan inen Cebrail D., evin önünde kendisini bekleyen Abdülazim Y. ile uyuşturucu ticareti yapmaya başlayınca polis de operasyon düzenledi. Polisi görünce kaçmaya başlayan 2 kişi, kısa süren takip sonucu yakalandı. Kamyonette yapılan aramada ise uyuşturucu ticaretinden elde edildiği üzerinde durulan 69 bin TL ile 800 dolar ve 8 kilo 60 gram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. (DHA)

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel UYUŞTURUCU TİCARETİNE SUÇÜSTÜ; 8 KİLO EROİN VE 69 BİN TL İLE YAKALANDILAR - Son Dakika

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SON DAKİKA: UYUŞTURUCU TİCARETİNE SUÇÜSTÜ; 8 KİLO EROİN VE 69 BİN TL İLE YAKALANDILAR - Son Dakika
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