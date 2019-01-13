Uyuşturucu Ticaretine Tutuklama
11 dakika önce
Samsun'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen bir kişi mahkemece tutuklandı.
Samsun
'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen bir kişi mahkemece tutuklandı.
Olay, Samsun'un İlkadım
ilçesi Kadifekale Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri, sokak satıcılarına yönelik yaptığı çalışmalarda uyuşturucu madde satışı yaptığı tespit edilen Y.E.K. ile temas kuran 2 kullanıcıdan 52 kapsül uyuşturucu madde etkisi doğuran sentetik ecza elde etti. Olayla ilgili Y.E.K. yakalanarak gözaltına alındı. Polisteki sorgulanması tamamlanan şahıs "uyuşturucu ticareti" suçundan bugün Samsun Adliyesi
'ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Y.E.K. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. - SAMSUN
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Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 04:25 Kaynak: İHA
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