Son Dakika Haberleri: Uyuşturucu Ticaretine Tutuklama

Uyuşturucu Ticaretine Tutuklama

1 saat önce

Samsun'da "uyuşturucu ticareti" şüphelisi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Uyuşturucu Ticaretine Tutuklama, System.String[]
Samsun'da "uyuşturucu ticareti" şüphelisi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Kirazlık Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 1 şahsa 2 paket halinde 3 gram esrar ve 12 kapsül uyuşturucu madde etkisi doğuran sentetik ecza sattığı tespit edilen C.Y.'yi yakaladı. C.Y.'de 170 kapsül uyuşturucu madde etkisi doğuran sentetik ecza ele geçirildi. Polisteki sorgusu tamamlanan C.Y., "uyuşturucu ticareti" suçundan Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren şahıs tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 03:00 Kaynak: İHA

Tekkeköy, Uyuşturucu Ticareti, Samsun, 3. Sayfa
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