Son Dakika Haberleri: Uyuşturucu Ticaretine Tutuklama

Uyuşturucu Ticaretine Tutuklama

1 saat önce

Samsun'da 9 kişiye uyuşturucu sattığı tespit edilen şahıs mahkemece tutuklanırken, kendisi ile bağlantılı yaşı küçük bir şüpheli ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Uyuşturucu Ticaretine Tutuklama, System.String[]
Samsun'da 9 kişiye uyuşturucu sattığı tespit edilen şahıs mahkemece tutuklanırken, kendisi ile bağlantılı yaşı küçük bir şüpheli ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, Samsun'un İkadım ilçesi Zeytinlik Mahallesi'nde meydana geldi. Edilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisi edinilen E.T. isimli şahıs ile ilgili olarak yapılan çalışmalarda, zanlıyla teması görülen 9 şahıstan toplamda 300 kapsül uyuşturucu madde etkisi doğuran sentetik ecza ile 0,10 gram esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili E.T. gözaltına alındı. Olay kapsamında şahsın ikametinde yapılan aramada da 14 adet sentetik ecza elde edildi. Şüpheli E.T. ile müşterek hareket ettiği tespit edilen yaşı 18'den küçük M.Ş.Ö. de yakalanarak gözaltına alındı. M.Ş.Ö., Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan E.T. ve M.Ş.Ö., "uyuşturucu ticareti" suçundan Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren E.T. mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderilirken, MŞ.Ö. ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 05:29 Kaynak: İHA
Zeytinlik, Emniyet Müdürlüğü, Samsun, 3. Sayfa
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