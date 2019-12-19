Uyuşturucu ticaretine tutuklama - Son Dakika
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Uyuşturucu ticaretine tutuklama

6 saat önce

Samsun'da uyuşturucu ticareti suçundan gözaltına alınan bir kişi mahkemece tutuklandı.

Uyuşturucu ticaretine tutuklama, System.String[]

Samsun'da uyuşturucu ticareti suçundan gözaltına alınan bir kişi mahkemece tutuklandı.


Olay, Samsun'un Canik ilçesi Teknepınar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ikametinden irtibat kurduğu şahıslara uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisi aldığı H.D.'nin evine operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada 3 paket halinde 267,5 gram esrar maddesi, 1 adet hassas terazi ve 26 adet uyuşturucu etkisi doğuran sentetik ecza hap elde edildi.


Gözaltına alınan H.D., "uyuşturucu ticareti" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren H.D. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Uyuşturucu Ticareti, Samsun, Canik, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 05:41 Kaynak: İHA
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