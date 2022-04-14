Uyuşturucu Ticaretinin Para Birimi Silahlar - Son Dakika
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Uyuşturucu Ticaretinin Para Birimi Silahlar

14.04.2022 09:44

Kolombiyalı yetkililere göre, Meksikalı uyuşturucu kartelleri, Kolombiya'dan satın aldıkları kokainin ödemesini silahlarla yapıyor.

Kolombiyalı yetkililere göre, Meksikalı uyuşturucu kartelleri, Kolombiya'dan satın aldıkları kokainin ödemesini silahlarla yapıyor. Operasyonda bulunan silahların arasında Belçika yapımı FN Five-seveN tabancasının da olduğu belirtiliyor. "Polis katili" lakaplı 5,7 kalibrelik silah, kurşun geçirmez yelekleri de delebiliyor. Yetkililer, büyük miktarlarda nakit paranın sınır ötesi taşınması ihtiyacını ortadan kaldırmak için, kartellerin ödemeyi silahlar yaptığını belirtiyor

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Kaynak: DailyMotion.com

Son Dakika Güncel Uyuşturucu Ticaretinin Para Birimi Silahlar - Son Dakika


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