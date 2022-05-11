UYUŞTURUCU TİCARETİYLE SUÇLANAN 'AY GRUBU' ELEBAŞI VE SEVGİLİSİ, LÜKS İÇİNDE YAŞAMIŞ - Son Dakika
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UYUŞTURUCU TİCARETİYLE SUÇLANAN 'AY GRUBU' ELEBAŞI VE SEVGİLİSİ, LÜKS İÇİNDE YAŞAMIŞ

11.05.2022 13:42

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde batan bir tekneden sahile vuran 1 ton 900 kilogram skunk maddesi ile Çanakkale'nin Biga ilçesinde Fronter Falcon isimli gemiye zulalanmış 23 kilo 600 gram kokainin Türkiye'ye getirilmesinden sorumlu olduğu belirtilen ve İzmir'de yakalanan Mahsum Ay (34) ile...

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde batan bir tekneden sahile vuran 1 ton 900 kilogram skunk maddesi ile Çanakkale'nin Biga ilçesinde Fronter Falcon isimli gemiye zulalanmış 23 kilo 600 gram kokainin Türkiye'ye getirilmesinden sorumlu olduğu belirtilen ve İzmir'de yakalanan Mahsum Ay (34) ile sevgilisi Sunay Epöz'ün (30) Balıkesir'de emniyetteki işlemleri devam ediyor. Ay ve Epöz'ün, İzmir'de lüks sitelerdeki dairelerde yaşadıkları ortaya çıktı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Ege bölgesinde uyuşturucu madde ticaretini yönlendirdiği saptanan ve 'Ay Grubu' olarak adlandırılan şüphelilere yönelik operasyonda Mahsum Ay ve sevgilisi Sunay Epöz İzmir'de önceki gün gözaltına alındı. Mahsum Ay ve Sunay Epöz, dün Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Emniyetteki işlemleri devam eden Ay ve Epöz'ün, İzmir'de lüks sitelerde yaşadığı belirlendi.

Sunay Epöz'ün de uyuşturucu ticareti sisteminin içinde yer aldığı ve hakkında örgütlü suçtan soruşturmanın sürdüğü bildirildi. Göçmen kaçakçılığı, adam öldürme, uyuşturucu bulundurma, örgüt kurma suçlarından 24 kaydı bulunan Mahsum Ay'ın ayrıca 2017 yılında Ayvalık ilçesi Alabar'da Tekin Kocabıçak'ın öldürülmesi nedeniyle arandığı öğrenildi.

DİKKAT ÇEKEN SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI

Sunay Epöz'ün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar da dikkat çekti. Epöz'ün lüks araçlar ile şarkıcılarla yaptığını öne sürdüğü görüşmeleri sosyal medyada paylaştığı görüldü. Polisin, Ayvalık Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde örgüte yönelik çalışmasının sürdüğü öğrenildi. (DHA)

UYUŞTURUCU TİCARETİYLE SUÇLANAN 'AY GRUBU' ELEBAŞI VE SEVGİLİSİ, LÜKS İÇİNDE YAŞAMIŞ
UYUŞTURUCU TİCARETİYLE SUÇLANAN 'AY GRUBU' ELEBAŞI VE SEVGİLİSİ, LÜKS İÇİNDE YAŞAMIŞ
UYUŞTURUCU TİCARETİYLE SUÇLANAN 'AY GRUBU' ELEBAŞI VE SEVGİLİSİ, LÜKS İÇİNDE YAŞAMIŞ
UYUŞTURUCU TİCARETİYLE SUÇLANAN 'AY GRUBU' ELEBAŞI VE SEVGİLİSİ, LÜKS İÇİNDE YAŞAMIŞ

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Hisarcık, Ayvalık, Türkiye, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel UYUŞTURUCU TİCARETİYLE SUÇLANAN 'AY GRUBU' ELEBAŞI VE SEVGİLİSİ, LÜKS İÇİNDE YAŞAMIŞ - Son Dakika


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SON DAKİKA: UYUŞTURUCU TİCARETİYLE SUÇLANAN 'AY GRUBU' ELEBAŞI VE SEVGİLİSİ, LÜKS İÇİNDE YAŞAMIŞ - Son Dakika
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