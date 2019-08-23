Son Dakika Haberleri: Uyuşturucu üretilen eve operasyon: 2 gözaltı
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Uyuşturucu üretilen eve operasyon: 2 gözaltı

1 saat önce

İzmir'in Gaziemir ilçesinde uyuşturucu imalathanesine dönüştürülen eve polis ekiplerince düzenlenen operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Uyuşturucu üretilen eve operasyon: 2 gözaltı, System.String[]

İzmir'in Gaziemir ilçesinde uyuşturucu imalathanesine dönüştürülen eve polis ekiplerince düzenlenen operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Gaziemir ilçesinde uyuşturucu imalathanesine dönüştürülen eve İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yapılan operasyonda esrar ve skunk üretiminde kullanılan düzenek, tabanca ile buna ait şarjör ve 100 kök Hint keneviri ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyet müdürlüğündeki işlemleri sürüyor. - İZMİR

Gaziemir, İzmir, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 11:05 Kaynak: İHA
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