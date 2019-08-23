Uyuşturucu üretilen eve operasyon: 2 gözaltı
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Uyuşturucu üretilen eve operasyon: 2 gözaltıİZMİR - İzmir'in Gaziemir ilçesinde uyuşturucu imalathanesine dönüştürülen eve polis ekiplerince düzenlenen operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 11:25 Kaynak: İHA
Uyuşturucu üretilen eve operasyon: 2 gözaltı
İZMİR - İzmir'in Gaziemir ilçesinde uyuşturucu imalathanesine dönüştürülen eve polis ekiplerince düzenlenen operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Gaziemir ilçesinde uyuşturucu imalathanesine dönüştürülen eve İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yapılan operasyonda esrar ve skunk üretiminde kullanılan düzenek, tabanca ile buna ait şarjör ve 100 kök Hint keneviri ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyet müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.
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