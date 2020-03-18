Uyuşturucu üretimi ve satışı yapan FETÖ'den ihraç eski Teğmen Narko polisleri tarafından yakalandı - Son Dakika

Ankara Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, 2018 yılında FETÖ'den ihraç edilen eski Teğmen'in kokain satıcılığı yaptığını tespit etti. Kaldığı eve düzenlenen operasyonda şüpheli, uyuşturucu madde ile beraber kaldığı evde yakalandı.



Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından yapılan çalışmalarda Çankaya ilçesi Alacaatlı Mahallesi 5088 Cadde'de bir eve operasyon düzenlendi. Operasyon öncesinde yapılan istihbari çalışmalar neticesinde lüks muhitlerde eroin ve kokain satıldığı bilgisine ulaşıldı. Narkotik ve istihbarat polisleri bir süre söz konusu mahalleyi ve satıcıları takibe aldı. Polis uyuşturucu üretimi ve satıcılığı yapan 5 kişiyi belirledi. Operasyon için savcılığın talimatıyla düğmeye basıldı. Belirlenen adrese baskın yapıldı. Operasyonda Ö.Y. A.H, Ş. P, A.A.C ve E.Ç isimli şahıslar yakalandı. Yakalananlardan E.Ç isimli şahsın Kara Harp Okulu'ndan 2015 yılında mezun olduğu, Üsteğmen olarak Hakkari'de görevli iken 2018 yılında çıkan 701 Sayılı KHK ile kamudan ihraç olduğu tespit edildi.



Operasyon adresinde yapılan aramalarda ise, 2 adet alüminyum folyoya sarılı 18 gram uyuşturucu kokain, 7 paket halinde 3 kilo 255 gram toz kokain (line), 2 adet gri renkli uyuşturucu maddelerin tartımında kullanıldığı değerlendirilen çalışır vaziyette hassas terazi, 16 gramlık uyuşturucu maddelerin paketlemesinde kullanılan şeffaf kilitli poşetler, 1 adet siyah renkli tabanca, 15 adet 9 mm mermi, 2 litre amonyak maddesi, 1 adet küçük tüp uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen toplamda 9 bin 335 lira para ele geçirildi.



Emniyete götürülen şüpheliler O.Y, A.H, Ş.P, A.A.C ve E.Ç hakkında "Uyuşturucu-Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçundan işlem yapılarak adli makamlara gönderildi. - ANKARA