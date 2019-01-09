Son Dakika Haberleri: Uyuşturucu Üretip Sattığı Belirlenen Çiftçi, Tutuklandı

Uyuşturucu Üretip Sattığı Belirlenen Çiftçi, Tutuklandı

1 saat önce

DENİZLİ'nin Çal ilçesinde, evinde 7 kilo 200 gram esrar ele geçirilen çiftçi K.P., sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Uyuşturucu Üretip Sattığı Belirlenen Çiftçi, Tutuklandı, System.String[]
DENİZLİ'nin Çal ilçesinde, evinde 7 kilo 200 gram esrar ele geçirilen çiftçi K.P., sevk edildiği adliyede tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Çal ilçesinde çiftçi K.P.'nin kendisine ait tarlada Hint keneviri yetiştirerek, esrar üretip sattığını belirledi. Bir süre fiziki ve teknik takip yapan polis ekipleri, dün operasyon düzenledi. K.P. gözaltına alınırken, evinin banyosunda yapılan aramada 7 kilo 200 gram kubar esrar ele geçirildi. 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan bugün adliyeye sevk edilen K.P., mahkemece tutuklandı.

- Denizli

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 05:50 Kaynak: DHA

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