'Uyuşturucu ve Bağımlılıkla Mücadele" toplantısı yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Uyuşturucu ve Bağımlılıkla Mücadele' toplantısı yapıldı - Son Dakika

'Uyuşturucu ve Bağımlılıkla Mücadele" toplantısı yapıldı

6 saat önce

Bilecik Valisi Bilal Şentürk başkanlığında "Uyuşturucu ve Bağımlılıkla Mücadele" değerlendirme toplantısı yapıldı.

'Uyuşturucu ve Bağımlılıkla Mücadele

Bilecik Valisi Bilal Şentürk başkanlığında "Uyuşturucu ve Bağımlılıkla Mücadele" değerlendirme toplantısı yapıldı.


İçişleri Bakanlığınca ülke genelinde eş zamanlı olarak planlanan toplantıya, Bilecik İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Uysal Ağaoğlu, Vali Yardımcıları Mehmet Taşdöğen, Rahmi Köse ve Akın Yılmaz, kaymakamlar, belediye başkanları, ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.


"Bilecik genel anlamda asayişi ve huzuru yerinde bir il"


Toplantıda konuşma yapan Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Bilecik'in genel anlamda asayişin ve huzurun yerinde olduğu bir il olduğunu ifade ederek, "İlimizde bağımlılık yapıcı unsurların insanlar arasındaki yaygınlığının ne derecede olduğunun da değerlendirilmesi gerekir. Bilecik genel anlamda asayişi ve huzuru yerinde bir il. Uyuşturucu gibi kötü alışkanlıkların çok yaygın olmadığı kent. Ama potansiyel olduğu için duyarlı olmalıyız. Bağımlılıkla mücadelede bir farkındalık oluşturup, onun üzerine gitmemiz gerekir. Farkındalığı ve duyarlılığı artırmak önemlidir. Çocuklar gördüklerinden çabuk etkileniyor. Kötüye bulaşmak kolay ama kötüden sıyrılmak zordur. Yapılması gerekenleri zamanında yapmak, tedbir almak önemli. İnsanların hayatını kolaylaştıracak anlamlı meşguliyetler olması lazım. Bu kapsamda Milli Eğitim Müdürlüğümüzce, hem eğitimin bir parçası olarak hem de bağımlılıkla mücadele kapsamında okuma ve okutma ile ilgili bir kampanya başlatıyoruz. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüzce gençlerin bir sporla uğraşması gerektiğini düşünüyoruz. Farklı etkinliklerle bizim için değerli olanları daha ön plana çıkararak sivil toplum kuruluşlarımızla da birlikte ortak organizasyonlarla etkinlikler yaparak bir eylem programı ortaya koymak istiyoruz" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK

Jandarma, Bilecik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 11:36 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Dünyada yaşanacak en iyi ülke İsviçre seçildi
İranlı kadının makatından uyuşturucu çıktı AK Parti ürün güvenliğine ilişkin kanun teklifini Meclis Başkanlığı'na sundu Burdur Belediye Başkanı, sigarayı bırakan personellerine çeyrek altın verileceğini duyurdu

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2020 18:17:44. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: 'Uyuşturucu ve Bağımlılıkla Mücadele" toplantısı yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]