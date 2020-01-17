Bilecik Valisi Bilal Şentürk başkanlığında "Uyuşturucu ve Bağımlılıkla Mücadele" değerlendirme toplantısı yapıldı.



İçişleri Bakanlığınca ülke genelinde eş zamanlı olarak planlanan toplantıya, Bilecik İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Uysal Ağaoğlu, Vali Yardımcıları Mehmet Taşdöğen, Rahmi Köse ve Akın Yılmaz, kaymakamlar, belediye başkanları, ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.



"Bilecik genel anlamda asayişi ve huzuru yerinde bir il"



Toplantıda konuşma yapan Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Bilecik'in genel anlamda asayişin ve huzurun yerinde olduğu bir il olduğunu ifade ederek, "İlimizde bağımlılık yapıcı unsurların insanlar arasındaki yaygınlığının ne derecede olduğunun da değerlendirilmesi gerekir. Bilecik genel anlamda asayişi ve huzuru yerinde bir il. Uyuşturucu gibi kötü alışkanlıkların çok yaygın olmadığı kent. Ama potansiyel olduğu için duyarlı olmalıyız. Bağımlılıkla mücadelede bir farkındalık oluşturup, onun üzerine gitmemiz gerekir. Farkındalığı ve duyarlılığı artırmak önemlidir. Çocuklar gördüklerinden çabuk etkileniyor. Kötüye bulaşmak kolay ama kötüden sıyrılmak zordur. Yapılması gerekenleri zamanında yapmak, tedbir almak önemli. İnsanların hayatını kolaylaştıracak anlamlı meşguliyetler olması lazım. Bu kapsamda Milli Eğitim Müdürlüğümüzce, hem eğitimin bir parçası olarak hem de bağımlılıkla mücadele kapsamında okuma ve okutma ile ilgili bir kampanya başlatıyoruz. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüzce gençlerin bir sporla uğraşması gerektiğini düşünüyoruz. Farklı etkinliklerle bizim için değerli olanları daha ön plana çıkararak sivil toplum kuruluşlarımızla da birlikte ortak organizasyonlarla etkinlikler yaparak bir eylem programı ortaya koymak istiyoruz" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK