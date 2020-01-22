Uyuşturucu ve bağımlılıkla mücadele toplantısı yapıldı - Son Dakika
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Uyuşturucu ve bağımlılıkla mücadele toplantısı yapıldı

7 saat önce

Yalıhüyük'te Uyuşturucu ve Bağımlılıkla Mücadele Toplantısı Kaymakam Muhammed Deniz Kılınç Başkanlığı'nda yapıldı.

Uyuşturucu ve bağımlılıkla mücadele toplantısı yapıldı, System.String[]

Yalıhüyük'te Uyuşturucu ve Bağımlılıkla Mücadele Toplantısı Kaymakam Muhammed Deniz Kılınç Başkanlığı'nda yapıldı.

toplantıda uyuşturucu ve bağımlılıkla mücadele toplantılarını belirli zaman aralıklarında yaptıklarını belirten Kaymakam Muhammed Deniz Kılınç, "Genç nesillerin hayatlarına dokunarak, onları tehlikeden nasıl koruyacağımızı ve bağımlılıkla mücadele ederek gençlerimizi ülkemizi ileri taşıyacak fikirler geliştirmeye nasıl motive edeceğimize yoğunlaşmalıyız." dedi.

"Çağımızın sorunu bağımlılık sadece gençlerimiz değil tüm vatandaşlarımızı tehdit eden bir meseledir." diyen Deniz, "Ancak bizler kurumsal anlamda yürüttüğümüz bu çalışmaları yaparken, vatandaşlarımızın da bizlere destek vermesini istiyoruz, ayrıca bağımlılıkla mücadele konusunda sadece güvenlik güçlerine, ilgili kamu kuruluşlarına ve sivil toplum örgütlerine değil herkese büyük görevler düşüyor." diye konuştu.

Toplantıya Kaymakam Muhammed Deniz Kılınç'ın yanı sıra, İlçe Jandarma Komutanı Hakan Doğan, Yazı İşleri Müdürü Ahmet İhsan Kaya, İlçe Emniyet amiri Ömer Sevsarı İlçe Milli Eğitim Müdür vekili Mustafa Metli, İlçe Müftüsü Önder Özkan, İlçe Tarım Müdürü Mevlüt Semerci, Sosyal Yardımlaşama ve dayanışma vakfı Müdürü Murat Yılmaz, İlçe Sağlık Müdürlüğü görevlileri ile kurum temsilcileri katıldı.

Deniz Kılınç, Yalıhüyük, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 12:28 Kaynak: AA
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