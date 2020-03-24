Uyuşturucu ve cinsel istismar suçlarını da kapsayan ceza infaz reformundan beklentiler neler? - Son Dakika
Son Dakika Dünya Uyuşturucu ve cinsel istismar suçlarını da kapsayan ceza infaz reformundan beklentiler neler? - Son Dakika Dünya

Uyuşturucu ve cinsel istismar suçlarını da kapsayan ceza infaz reformundan beklentiler neler?

7 saat önce

AK Parti, yeni ceza infaz düzenlemesine ilişkin taslak metni Salı günü muhalefet partileri CHP ve İYİ Parti'ye iletildi.

Uyuşturucu ve cinsel istismar suçlarını da kapsayan ceza infaz reformundan beklentiler neler?, System.String[]

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti), hapishanelere yayılmasından endişe edilen koronavirüs salgını nedeniyle raftan indirerek önceliklendirdiği yeni ceza infaz düzenlemesine ilişkin taslak metni salı günü muhalefet partileri CHP ve İYİ Parti'ye iletti.


Ancak, taslak teklifinin basına sızan mevcut çerçevesine dair birçok eleştiri gündeme getiriliyor.

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İYİ Parti, AK Parti, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 01:31 

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