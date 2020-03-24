Son Dakika › Dünya › Uyuşturucu ve cinsel istismar suçlarını da kapsayan ceza infaz reformundan beklentiler neler? - Son Dakika Dünya
Uyuşturucu ve cinsel istismar suçlarını da kapsayan ceza infaz reformundan beklentiler neler?
7 saat önce
AK Parti, yeni ceza infaz düzenlemesine ilişkin taslak metni Salı günü muhalefet partileri CHP ve İYİ Parti'ye iletildi.
Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti), hapishanelere yayılmasından endişe edilen koronavirüs salgını nedeniyle raftan indirerek önceliklendirdiği yeni ceza infaz düzenlemesine ilişkin taslak metni salı günü muhalefet partileri CHP ve İYİ Parti'ye iletti.
Ancak, taslak teklifinin basına sızan mevcut çerçevesine dair birçok eleştiri gündeme getiriliyor.
Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 01:31
Son Dakika AK Parti heyeti, infaz yasası değişikliğini görüşmek için CHP'yi ziyaret etti Türkiye, virüse kilitlenmişken sürpriz bir anket geldi: Erdoğan mı, Gül mü? Son Dakika: 3 ay boyunca iş yeri kirasını ödememek tahliye sebebi sayılmayacak Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşlara çağrı: Evden çıkmayarak hastalığın yayılma zincirini kırmaya yardımcı olun