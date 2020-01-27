Uyuşturucu ve hap ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Uyuşturucu ve hap ele geçirildi - Son Dakika

Uyuşturucu ve hap ele geçirildi

6 saat önce

Malatya'da, uyuşturucu ve yeşil reçeteye tabi hap ele geçirilirken, bir zanlı tutuklandı.

Uyuşturucu ve hap ele geçirildi, System.String[]

Malatya'da, uyuşturucu ve yeşil reçeteye tabi hap ele geçirilirken, bir zanlı tutuklandı.


Malatya emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan istihbarı çalışmalarda; bir şahsın araç ile Gaziantep ilinden Malatya'ya uyuşturucu madde getireceği yönünde istihbari bilgiler elde edildi. Bunun üzerine Doğanşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ile müşterek olarak yapılan çalışmalarda 1 araç içerisinde 3 şahıs yakalandı. Şahısların üzerinde ve araçta yapılan aramada 44,10 gram Metamfetamin ve 2 kutu halinde 42 adet yeşil reçeteye tabi hap ele geçirildi.


Konuyla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 1 şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, diğer iki şahıs serbest bırakıldı. - MALATYA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Malatya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 05:33 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

30 bin ton kömür Elazığ ve Malatya'daki depremzedelere dağıtılacak
112 Çağrı Merkezi personeli, 6.8 şiddetindeki depreme rağmen görev yerini terk etmedi Elazığ Mustafa Paşa'da bir bina yıkılma riski nedeniyle boşaltıldı 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrası Sivrice'deki köy yollarında derin yarıklar oluştu

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2020 00:20:22. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Uyuşturucu ve hap ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]